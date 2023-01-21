20-річний правий вінгер змінив ПСВ на Челсі, інформує офіційний сайт "пенсіонерів". Контракт Ноні, якого "сині" назвали одним із найцікавіших молодих талантів у Європі, розрахований на 7,5 років й містить опцію пролонгації ще на один.

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Мадуеке робив перші футбольні кроки в академіях Крістал Пелас й Тоттенхема, а в 2018-му перебрався в Ейндховен. За 2 роки дебютував за першу команду й відтоді награв аж 80 матчів, забив 20 м'ячів та віддав 14 результативних передач.

"Дуже радий підписати контракт з одним із найкращих клубів у світі. Повернутись в Англію та грати у Прем'єр-лізі було моєю мрією та моєї сім'ї. Я в захваті від того, що чекає на мене в майбутньому, від бачення власника клубу, а також від можливості бути в такому клубі і перемагати на найвищому рівні", – прокоментував свій перехід гравець молодіжної збірної Англії.

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