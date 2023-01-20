Мудрик заінтригував світлиною з натяком на дебют за Челсі
Український легіонер Михайло Мудрик налаштований вже завтра вперше зіграти за свою нову команду.
Новачок Челсі Михайло Мудрик на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram опублікував сторіз з тренування "синіх" напередодні матчу з Ліверпулем у 21-му турі АПЛ.
"У Мудрика була неймовірна кампанія у Лізі чемпіонів": Клопп побоюється дебюту українця у матчі з Ліверпулем
"Готовий до завтрашнього дня", – підписав фото українець.
До слова, головний тренер лондонців на передматчевій прес-конференції заявив, що Мудрик не зіграє всі 90 хвилин, але матиме шанс дебютувати у дуелі з Ліверпулем.
Нагадаємо, поєдинок відбудеться у суботу, 21 січня. Початок зустрічі о 14:30 за київським часом.
Хто замінить Мудрика у Шахтарі? Висновок дуже простий