"Ми намагалися виграти, провели хорошу гру. Мали багато можливостей забити та перемогти у матчі проти дуже гарної команди. Бракувало лише останньої передачі. Жорді Альба має цю здатність віддавати. Ми намагалися це використати, але врешті-решт м'яч не хотів йти у ворота. Вважаю, ми заслуговували перемогти.

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Якщо взяти лише результат, не можна радіти одному балу на своєму полі. Але ми відірвалися від другого місця на 13 балів за десять матчів до кінця сезону. Якби нам вдалося забити перед перервою, це була б інша історія. Але часом доведеться стикатися з командами, які б'ються за життя. Ми повинні змінити динаміку, відпочити та підготуватися до матчу з Хетафе

Коли ми вилетіли з Ліги чемпіонів, ми вже говорили, що головна мета – виграти Ла Лігу, і ось що ми досягли. Програш в Кубку? Мене хвилює тільки перемога в Ла Лізі. Наразі ми в гарному становищі", – прокоментував Хаві в інтерв'ю DAZN.

Барселона продовжує лідирувати у турнірній таблиці. "Блаугранас" випереджають мадридський Реал на 13 очок. Наступний матч підопічні Хаві проведуть на виїзді проти Хетафе. Зустріч запланована на 16 квітня.

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