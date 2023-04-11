"Мы пытались выиграть, провели хорошую игру. Имели много возможностей забить и победить в матче против очень хорошей команды. Не хватало только последней передачи. Жорди Альба имеет эту способность отдавать. Мы пытались это использовать, но в конце концов мяч не хотел идти в ворота. Считаю, мы заслуживали победить.

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Если взять только результат, нельзя радоваться одному баллу на своем поле. Но мы оторвались от второго места на 13 очков за десять матчей до конца сезона. Если бы нам удалось забить перед перерывом, это была бы другая история. Но порой придется сталкиваться с бьющимися за жизнь командами. Мы должны изменить динамику, отдохнуть и подготовиться к матчу с Хетафе.

Когда мы вылетели из Лиги чемпионов, мы уже говорили, что главная цель – выиграть Ла Лигу, и вот что мы добились. Проигрыш в Кубке? Меня волнует только победа в Ла Лиге. Пока мы в хорошем положении", – прокомментировал Хави в интервью DAZN.

Барселона продолжает лидировать в турнирной таблице. "Блаугранас" опережают мадридский Реал на 13 очков. Следующий матч подопечные Хави проведут на выезде против Хетафе. Встреча намечена на 16 апреля.

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