Циганков мав шанс забити вже на 2-й хвилині, але з льоту пробив повз ближню стійку. Потім довелося працювати Гассанізі. Кіпер Жирони "підчистив" неохайний пас Буено у ворота, а також зупинив непростий удар Араухо на лінії.

Циганков привіз із Камп Ноу сенсаційну нічию – хороший матч українця зіпсували партнери, які не дали забити

Головний момент матчу стався на 55-й хвилині, і створила його Жирона. Кастельянос вивалився на побачення з тер Штегеном і бездарно пробив повз ворота. Циганков біг паралельним курсом, проте не дочекався передачі від партнера. Атака Барси також не виблискувала, тому матч докотився до нульової нічиєї.