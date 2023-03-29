"Не можна очікувати, що Мудрик одразу буде як Неймар": зірка Челсі став на захист українця
29 березня 19:56 - Читать на русском
Німецький півзахисник "синіх" Кай Хаверц підтримав Михайла Мудрика, який поки не зумів розкритися у лондонській команді.
"Близько десятка гравців прийшли в Челсі минулого літа. Це не легко.
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Мудрик та Енцо Фернандес прийшли за великі гроші, а їм лише 22 роки, розумієте? Не можна очікувати, що вони одразу будуть як Неймар. Це як зі мною – потрібен час", – цитує Хаверца CFC-Blues.
Нагадаємо, Мудрик перебрався у Челсі з Шахтаря за 100 млн євро і у 7 матчах відзначився 1 гольвою передачею. Його контракт з лондонцями діятиме до 2031 року.
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