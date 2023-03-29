"Будьмо терплячими й не робімо поспішних висновків. Мудрику потрібен час, аби адаптуватися в дуже сильному англійському елітному дивізіоні. Поки що над ним тяжіє тягар відповідальності й це неабияк перешкоджає йому демонструвати свої найкращі якості.

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Але збагатившись цінним досвідом, Мудрик все може виправити. Я вірю, що вже в червневих матчах відбіркового циклу ми побачимо зовсім іншого Михайла. Також сподіваюся, що підсилять збірну України Ярмоленко та Забарний, які повернуться в стрій", – цитує Ковальця Команда 1.

Нагадаємо, колишня зірка Шахтаря поки не вражає у Челсі – 7 неповних поєдинків у всіх турнірах та всього одна результативна передача.

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