"Ми могли скільки завгодно контролювати матч з Ліллем , але зобов'язані були бути більш небезпечними, в цьому нам не вистачило організованості. Сьогодні гру пропускали Неймар, Мбаппе, Ікарді і Бернат. Ми здивовані? Ні. Наш лазарет сьогодні поповнився ще трьома гравцями.

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Напружений графік? Ви вже знаєте мою думку щодо цього питання. Відчуття, ніби ми збираємося вбивати гравців. Нам завжди ставлять ігри на 9 години вечора. Через це нам не вистачає ритму, щоб їсти, спати, відпочивати. Але так буде і надалі.

Маркіньйос? На сьогодні це гравець рівня "Золотого м'яча". Я не розумію його відсутності в символічній збірній найкращих гравців року за версією ФІФА", – цитує Тухеля AS.

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