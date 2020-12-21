Лілль не зумів дотиснути ПСЖ в рамках 16-го туру чемпіонату Франції. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Хоча до цього матчу першу сходинку в турнірній таблиці Ліги 1 посідав Ліон, дві найкращі команди Франції цього вечора вийшли на газон стадіону П'єр Моруа. В обох тренерів були помітні кадрові втрати. Лілль не міг розраховувати на допомогу Санчеша та Луїса Араужо. ПСЖ змушений обходитися без Неймара, Ікарді та низки інших виконавців. Окрім того, Томас Тухель залишив на лаві для запасних сьогоднішнього іменинника – Кіліана Мбаппе. Свято не задалося з самого початку.

Ліга 1: Монако здолав Діжон, Ренн розгромив Лор'ян, Страсбур поступився Бордо

З перших хвилин ніхто не намагався стрімголов бігти в атаку. Було помітно, що команди остерігаються одна одну. ПСЖ прогнозовано більше тримав м'яч, але особливої гостроти спостерігати не довелося. Своєю чергою Лілль провів класну контратаку – Бурак Їлмаз опинився на ударній позиції вже у штрафному суперника, але постріл турка накрили захисники.

Парижани відповіли на 22-й хвилині. Ді Марія подав зі штрафного, а Керер як не намагався, але переправити м'яч у сітку не зміг. Далі обережність знову взяла гору над видовищністю. Багато боротьби в середині поля, компактна оборона на підступах до власних воріт і мінімум авантюризму в атакувальних діях.

Лише під завісу першого тайму ПСЖ активізувався і мав усі шанси відкрити рахунок. В епіцентрі подій був Мойзе Кін, Кімпембе та особливо Ді Марія. Однак Майк Маньян лише підтвердив реноме одного з найперспективніших голкіперів Франції, здійснивши кілька блискучих сейвів.

Лілль змінив власника через борги – новий проект очолив автор "казки" Ренна

Після перерви кардинально нічого не змінилося. Щоправда, Лілль вирівняв відсоток володіння м'ячем. Крістоф Галтьє спробував оживити гру подвійною заміною – на полі з'явилися Джонатан Девід та Тімоті Веа. Екс-нападник Гента справді намагався створювати гостроту, а от син легендарного володаря "Золотого м'яча" увійшов у гру не так яскраво.

Знову найнебезпечніший момент "догів" виник завдяки Їлмазу. На 74-й хвилині турок класно пробивав з-за меж штрафного, але Кейлор Навас дістав м'яч у нижньому куті й перевів його на кутовий. Після подачі господарі ще раз потурбували костаріканця, але удар вийшов надто кволим.

На останні 15 хвилин вийшов Мбаппе, а ПСЖ відразу ледь не отримав гол. Лілль вибіг у контратаку 4 в 1, але цього разу Їлмаз усе зіпсував. Бурак затягнув із пасом, і Кімпембе ціною травми у відчайдушному підкаті зумів дістати м'яч.

Зрештою, не можна сказати, що Кіліан якось зумів змінити становище на полі. Саме Лілль провів у атаці завершальні хвилини і був ближчий до перемоги. Однак фінальний свисток зафіксував безгольову нічию, завдяки якій "доги" набрали 33 очки і за додатковими показниками випередили Ліон на вершині турнірної таблиці Ліги 1. ПСЖ залишився третім, маючи на один заліковий пункт менше.

Реал здолав Ейбар і наздогнав Атлетіко на вершині турнірної таблиці Ла Ліги