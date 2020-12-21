Не Мбаппе или Неймар – Тухель нашел в ПСЖ неожиданного претендента на "Золотой мяч"
Главный тренер ПСЖ Томас Тухель высказался о бразильском защитнике парижан Маркиньосе.
"Мы могли сколько угодно контролировать матч с Лиллем, но обязаны были быть более опасными, в этом нам не хватило организованности. Сегодня игру пропускали Неймар, Мбаппе, Икарди и Бернат. Мы удивлены? Нет. Наш лазарет сегодня пополнился еще тремя игроками.
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Напряженный график? Вы уже знаете моё мнение по этому вопросу. Ощущение, будто мы собираемся убивать игроков. Нам всегда ставят игры на 9 вечера. Из-за этого нам не хватает ритма, чтобы есть, спать, отдыхать. Но так будет и впредь.
Маркиньос? На сегодня это игрок уровня "Золотого мяча". Я не понимаю его отсутствия в символической сборной лучших игроков года по версии ФИФА", – цитирует Тухеля AS.
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