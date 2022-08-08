"Я не маю права їх засуджувати. Ми розуміємо, що дуже складна ситуація в нашій країні. Кожного дня ведуться обстріли наших міст, і тому ми можемо зрозуміти іноземних футболістів, які переживають за свої родини, свої життя.

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Вони користуються цим правилом, яке, на мою думку, не є справедливим для клубів, але для безпеки футболісти мали це право і вони ним скористалися. Тому ми не маємо права їх засуджувати", – сказав Степаненков ефірі YouTube-каналу Megogo.

До слова, з початку повномасштабного вторгнення окупаційних військ на територію України у Шахтарі залишився лише один легіонер – Лассіна Траоре. Напередодні з'явилася інформація, що він також може піти. Водночас до "гірників" приєднався хорват Невен Джурасек.

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