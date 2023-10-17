Головний тренер "Трьох левів" Лі Карслі підбив підсумки протистояння зі збірною України (2:3) у боротьбі за вихід на чемпіонат Європи.

"Це була класна гра. Обидві команди були дуже налаштовані, намагалися забивати.

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Українці забили хороший гол у швидкому відриві наприкінці матчу. Це дуже класний матч, якщо говоримо про гру молодіжних футбольних команд.

Ми пропустили голи, які не мали пропускати. Маю відчуття, що ми дійсно мали зупиняти гравців України там, де їх не зупиняли. Але глобально я непогано оцінюю гру своєї команди. Просто Україні пощастило в контратаці.

Як вплинула на поразку розгромна перемога над Сербією? Це "вікно" взагалі було дуже важким, серйозні суперники: Сербія, Україна. У принципі, це просто важкі два суперники, попередній матч не вплинув на результат. Ми й тут грали непогано, але наприкінці пропустили", – цитує Карслі Суспільне Спорт.

Нагадаємо, після 3-х турів Україна лідирує у групі F, набравши 9 очок, Англія з 6-ма балами друга.

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