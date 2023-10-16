Збірна України U-21 вирвала перемогу над однолітками з Англії у матчі кваліфікації до Євро-2025. Дивіться відео голів та огляд гри Україна – Англія на "Футбол 24".

Відбір Євро-2025 U-21, 3 тур

Україна U-21 – Англія U-21 – 3:2

Голи: Волошин, 31, Очеретько, 43, Квасниця, 90+4 – Мадуеке, 67, Кресвел, 89

Україна повела в рахунку на 31 хвилині – В'юнник не зміг замкнути навіс ударом через себе, але через це на дальній стійці загубили Назара Волошина. А перед перервою Очеретько забив справжній шедевр, зважившись на удар зі штрафного з правого флангу – м'яч залетів у дальню дев'ятку.

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Англійці відігрались по перерві – Мадуеке завершив класну комбінацію. А під кінець гри Кресвел замкнув на дальній стійці подачу Елліота після розіграшу кутового. Втім, Україна вирвала перемогу – Рубчинський розігнав контратаку та віддав на лівий край штрафного на Квасницю, а той поцілив у дальній кут.