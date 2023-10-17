Главный тренер "Трех львов" Ли Карсли подвел итоги противостояния со сборной Украины (2:3) в борьбе за выход на чемпионат Европы.

"Это была классная игра. Обе команды были очень настроены, пытались забивать.

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Украинцы забили хороший гол в быстром отрыве в конце матча. Это очень классный матч, если говорим об игре молодежных футбольных команд.

Мы пропустили голы, которые не должны были пропускать. Есть ощущение, что мы действительно должны были останавливать игроков Украины там, где их не останавливали. Но глобально я неплохо оцениваю игру своей команды. Просто Украине повезло в контратаке.

Как повлияла на поражение разгромная победа над Сербией? Это "окно" вообще было очень тяжелым, серьезные соперники: Сербия, Украина. В принципе, это просто тяжелые два соперника, предыдущий матч не повлиял на результат. Мы и здесь играли неплохо, но в конце пропустили", – цитирует Карсли Суспільне Спорт.

Напомним, после 3-х туров Украина лидирует в группе F, набрав 9 очков, Англия с 6-ю баллами вторая.

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