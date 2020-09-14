"Перепалка з Тухелем? Там були звичайні образи. "Ти – лайно", "Ні, ти – лайно".

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Очевидно, ПСЖ прагне перемогти в Лізі чемпіонів. Не можна вкласти у команду 1,5 млрд доларів і не виграти її. Анчелотті був тут, тепер він тренує Евертон. Емері був тут, зараз він у Вільярреалі. Це важко. Клуб чекає на трофей Ліги чемпіонів.

Я добре ставлюся до Тухель. Вони чудово грають, відмінно і агресивно захищаються. Я сказав йому: "На жаль, я не можу грати, як ти". Але мені він справді подобається", – цитує Віллаш-Боаша Goal.com.

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