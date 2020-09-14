ПСЖ – Марсель – 0:1

Гол: Товен, 31

Вилучення: Курзава, 90+7, Паередес, 90+7, Неймар, 90+9 – Бенедетто, 90+7, Амаві, 90+7

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Поєдинок запам'ятався дуже брудною грою – рефері показав 12 жовтих карток гравцям обох команд. Пристрасті закипіли незадовго до фінально свистка, коли після масової бійки 5 гравців побачили перед собою "червоне світло".

Гол Флоріана Товене на 31-й хвилині виявився єдиним і дозволив Марселю вперше за 9 років обіграти ПСЖ. Парижани розпочали сезон із двох поразок у двох матчах і перебувають на дні таблиці.

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