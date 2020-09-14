"Перепалка с Тухелем? Там были обычные оскорбления." Ты – дерьмо"," Нет, ты – дерьмо".

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Очевидно, ПСЖ хочет победить в Лиге чемпионов. Нельзя вложить в команду 150 млрд долларов и не выиграть ее. Анчелотти был здесь, теперь он тренирует Эвертон. Эмери был здесь, сейчас он в Вильярреале. Это тяжело. Клуб ждет трофей Лиги чемпионов.

Я хорошо отношусь к Тухелю. Они прекрасно играют, отлично и агрессивно защищаются. Я сказал ему: "К сожалению, я не могу играть, как ты". Но мне он действительно нравится ", – цитирует Виллаш-Боаша Goal.com.

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