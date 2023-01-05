Помічник Даріо Срни у Шахтарі Карло Ніколіні розповів, хто з донеччан потрапив на олівець до партенопейців.

"Всі бачать чудових гравців, особливо коли вони молоді. Скаутська система Наполі зі спортдиректором Крістіано Джунтолі – одна з найкращих в Італії. Вони контактували з нами раніше за інших конкурентів, дізнаючись про гравців.

Арсенал не братиме участь в аукціоні за Мудрика – хитрий план Шахтаря може зазнати фіаско

Був інтерес до багатьох футболістів, але без офіційної пропозиції. Нас запитували не лише про Мудрика, а й про Соломона, Трубіна, Судакова, Матвієнка та Коваленка, коли він ще не перейшов в Аталанту. Вони добре відстежують талантів", – цитує Ніколіні Calcio Napoli 24.

Нагадаємо, нині Шахтар активно торгує Мудрика – "гірники" намагаються встановити трансферний рекорд, продавши свого вихованця за 100 мільйонів євро.

Чому Шахтар вимагає за Мудрика 100 мільйонів?