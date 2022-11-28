Майкл Біл став 18-м тренером Рейнджерс в історії клубу.

Колишній помічник Стівена Джеррард Майкл Біл став новим головним тренером Рейнджерс. Про це повідомляє офіційний сайт шотландського клубу. Біл став 18-м тренером у клубній історії.

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Повідомляється, що 42-річний фахівець підписав контракт до 2026 року. Біл працював помічником Джеррарда в Рейнджерс з 2018 по 2021 рік. У нього збереглися добрі стосунки з багатьма гравцями основного складу. Також Майкл чудово розуміє вимоги та стандарти клубу.

З початку сезону 2022/23 Біл працював головним тренером КПР. Станом на 21-й зіграний тур лондонська команда посідає 7-е місце в Чемпіоншипі.

Рейнджерс у чемпіонаті Шотландії йде другим. Відставання від Селтіка складає 9 очок після 15 турів.

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