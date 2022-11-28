Не Каштру: Рейнджерс огласил имя нового главного тренера
Майкл Бил стал 18-м тренером Рейнджерс в истории клуба.
Бывший помощник Стивена Джеррарда Майкл Бил стал новым главным тренером Рейнджерс. Об этом информирует официальный сайт шотландского клуба. Бил стал 18-м тренером в клубной истории.
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Сообщается, что 42-летний специалист подписал контракт до 2026 года. Бил работал помощником Джеррарда в Рейнджерс с 2018 по 2021 год. У него сохранились хорошие отношения со многими игроками основного состава. Также Майкл прекрасно понимает требования и стандарты клуба.
С начала сезона 2022/23 Бил работал главным тренером КПР. По состоянию на 21 сыгранный тур лондонская команда занимает 7-е место в Чемпионшипе.
Рейнджерс в чемпионате Шотландии идёт вторым. Отставание от Селтика составляет 9 очков после 15 туров.
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