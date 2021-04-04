"На мене вийшов донецький Металург, фінансово там були кращі умови, ніж в Динамо. Я сам не хотів в Динамо. Я вболівав за клуб і мріяв про нього, але розумів, що мій рівень не дотягує. Я не потягну. А просто підписати контракт і сидіти на лавці або піти в оренду – не бачив сенсу.

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Розумів, що в донецькому Металурзі міг дійсно грати. Я молодий футболіст, хочу не стільки заробляти, скільки мати ігрову практику. Все одно гроші прийдуть рано чи пізно, якщо нормально граєш. Для мене у відсотковому співвідношенні 90 на 10 на користь Металурга було.

Але мені зателефонував Ігор Суркіс і сказав: "Синку, від таких пропозицій не відмовляються. Хочеш грати в Динамо?". Відповідаю: "Звичайно, хочу". Він: "Ну все, приїжджай, їдеш на збори". Я почав сумніватися, а він: "Я не зрозумів, так ти хочеш чи ні?". Намагався виляти, але потім потрапив в Динамо. Пройшов перші збори в ОАЕ з Дем'яненком, він сказав, що хоче, щоб я залишився", – пригадав Михалик в інтерв'ю ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, Тарас перейшов в Динамо у січні 2006 року на правах вільного агента. За "біло-синіх" захисник виступав до липня 2013-го і здобув з киянами два чемпіонства, два Кубка України та два Суперкубка країни.

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