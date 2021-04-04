"На меня вышел донецкий Металлург, по финансам там были лучше условия, чем в Динамо. Я сам не хотел в Динамо. Я болел за клуб и мечтал о нем, но понимал, что мой уровень не дотягивает. Я не потяну. А просто подписать контракт и сидеть на скамейке или уйти в аренду – не видел смысла.

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Понимал, что в донецком Металлурге мог именно играть. Я молодой футболист, хочу не столько зарабатывать, сколько иметь игровую практику. Все равно деньги придут рано или поздно, если нормально играешь. Для меня в процентном соотношении 90 на 10 в пользу Металлурга было.

Но мне позвонил Игорь Суркис и сказал: "Сынок, от таких предложений не отказываются. Хочешь играть в Динамо?". Отвечаю: "Конечно, хочу". Он: "Ну все, приезжай, едешь на сборы". Я начал сомневаться, а он: "Я не понял, так ты хочешь или нет?". Пытался вилять, но затем попал в Динамо. Прошел первые сборы в ОАЭ с Демьяненко, он сказал, что хочет, чтобы я остался", – вспомнил Михалик в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, Тарас перешел в Динамо в январе 2006 года на правах свободного агента. За "бело-синих" защитник выступал до июля 2013-го и завоевал с киевлянами два чемпионства, два Кубка Украины и два Суперкубка страны.

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