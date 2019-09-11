"Не хотів би перетнутися зі збірною України на чемпіонаті світу", – тренер Нігерії оцінив рівень команди Шевченка

Наставник африканців Гернот Рор поділився думками щодо результату товариської зустрічі зі збірною України.

"Вийшов суперматч. Перший тайм був за нами. Рахунок міг бути 3:0 на нашу користь, але нам трохи не пощастило. Все ж Україна грала вдома, тому результат закономірний. У другому таймі суперник виглядав краще, але в другому голі дехто помітив гру рукою. Навіть лайнсмен підняв прапорець, сигналізуючи про це. Але головний арбітр зарахував взяття воріт. Для такої гри це хороший результат. Ми провели хороший матч за структурою. Середній вік наших гравців – 22,5 років. Це дуже молода команда.

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Хочу прищепити африканській збірній німецьку дисципліну з невеликим французьким акцентом. Нашій команді трохи не вистачає досвіду, але ми над цим працюємо.



Ми б не хотіли грати з Україною на чемпіонаті світу. Вони на 24-му місці в рейтингу ФІФА і, напевне, вийдуть зі своєї групи на Євро. Наша ж наступна мета – потрапляння на ЧС-2022. Ми добре зіграли в Росії, хоча були в групі смерті з Аргентиною, Ісландією і Хорватією. Готуємося до наступного ЧС і Кубка африканських націй.

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Це нормально, коли збірна, яка грає вдома, після 0:2 хотітиме в другому таймі реабілітуватися. Наші молоді гравці фізично трохи підсіли. Але ми задоволені результатом і грою. Спасибі всім за прийом: академії Дніпра і готелю", – наводить слова Рора Динамомания.

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