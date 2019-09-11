Яремчук прокоментував свій скандальний гол у ворота збірної Нігерії

Автор другого голу збірної України поділився думкою щодо результату товариської гри проти нігерійців.

"Нігерія – дуже сильна команда, у них багато індивідуально сильних гравців. У нас була ротація складу, тому було дещо складно знайти свою гру. Але упродовж гри ми змогли перехопити ініціативу. Вирвали нічию і на хорошій ноті закінчили цей збір.

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Ми очікували від Нігерії такої сильної гри. Ми награвали наш контроль, намагалися діяти агресивно, але дещо пішло не так. Нігерійці дуже потужні, атлетичні, але ми, українці – дуже сильна нація, ми не відчували великої переваги у них.

Україна – Нігерія – відео голів

Чи була у мене рука під час голу? Важко сказати, треба дивитись повтор. Дуже хотілося б, щоб її не було", – розповів Яремчук у післяматчевому коментарі Футбол 1.