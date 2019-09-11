"Не хотел бы пересечься со сборной Украины на чемпионате мира", – тренер Нигерии оценил уровень команды Шевченко

Наставник африканцев Гернот Рор поделился мыслями относительно исхода товарищеской встрече со сборной Украины.

"Вышел суперматч. Первый тайм был за нами. Счет мог быть 3:0 в нашу пользу, но нам немного не повезло. Все же Украина играла дома, поэтому результат закономерен. Во втором тайме соперник выглядел лучше, но во втором голе некоторые заметили игру рукой. Даже лайнсмен поднял флажок, сигнализируя об этом. Но главный арбитр засчитал взятие ворот. Для такой игры это хороший результат. Мы провели хороший матч по структуре. Средний возраст наших игроков – 22,5 лет. Это очень молодая команда.

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Хочу привить африканской сборной немецкую дисциплину с небольшим французским акцентом. Нашей команде немного не хватает опыта, но мы над этим работаем.

Мы бы не хотели играть с Украиной на чемпионате мира. Они на 24-м месте в рейтинге ФИФА и, наверное, выйдут из своей группы на Евро. Наша же следующая цель – попадание на ЧМ-2022. Мы хорошо сыграли в России, хотя были в группе смерти с Аргентиной, Исландией и Хорватией. Готовимся к следующему ЧМ и Кубку африканских наций.

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Это нормально, когда сборная, которая играет дома, после 0:2 хочет во втором тайме реабилитироваться. Наши молодые игроки физически немного подсели. Но мы довольны результатом и игрой. Спасибо всем за прием: академии Днепра и гостинице", – приводит слова Рора Динамомания.

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