"Не хочу змінювати команду заради цифр в контракті": Чигринський – про новий контракт з АЕКом

"Я дуже радий, що ми продовжуємо творити історію. Пишаюся тим, що є членом цієї команди. У мене не було ніяких думок про те, щоб щось змінювати. Я дивлюся в майбутнє і сподіваюся, що ми зможемо досягти високих цілей.

Я з нетерпінням чекаю наступного сезону. Вважаю, що футбол, в який ми грали, і результати, які ми показували в кінцівці чемпіонату, дають нам оптимізм на прийдешній сезон.

Чигринський офіційно підписав новий контракт з АЕКом

У моїй кар'єрі не було багато команд, тому що кожна ставала сім'єю для мене. Я не хочу змінювати команду заради цифр в контракті. Коли ти приходиш і почуваєшся частиною сім'ї, тоді ти стаєш кимось важливим", – цитує українця офіційний сайт АЕКа.

Нагадаємо, грецький клуб перепідписав контракт з Чигринським ще на один сезон. Дмитро виступає за АЕК з літа 2016 року. За чотири сезони зіграв за "жовто-чорних" 101 матч у всіх турнірах, забивши 5 голів, та став чемпіоном Греції у 2018 році.

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