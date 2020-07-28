toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
ДИНАМО КИЕВ МИРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

"Не хочу менять команду ради цифр в контракте": Чигринский – о новом соглашении с АЕКом

07:30 - Читати українською
"Не хочу менять команду ради цифр в контракте": Чигринский – о новом соглашении с АЕКом
Дмитрий Чигринский / Твиттер ФК АЕК

Защитник АЕКа Дмитрий Чигринский поделился мыслями о продлении своего контракта с греческим клубом.

"Я очень рад, что мы продолжаем творить историю. Горжусь тем, что являюсь членом этой команды. У меня не было никаких мыслей о том, чтобы что-то менять. Я смотрю в будущее и надеюсь, что мы сможем достичь высоких целей.

Я с нетерпением жду следующего сезона. Считаю, что футбол, в который мы играли, и результаты, которые мы показывали в концовке чемпионата, дают нам оптимизм на грядущий сезон.

Чигринский официально подписал новый контракт с АЕКом

В моей карьере не было много команд, потому что каждая становится моей семьей. Я не хочу просто менять команды ради цифр в контракте. Когда ты приходишь и чувствуешь себя частью семьи, тогда ты становишься чем-то важным", – цитирует Чигринского официальный сайт АЕКа.

Напомним, греческий клуб переподписал контракт с Чигринским еще на один сезон. Дмитрий выступает за АЕК с лета 2016 года. За четыре сезона сыграл за "желто-черных" 101 матч во всех турнирах, забив 5 голов, и стал чемпионом Греции в 2018 году.

"Театр и шок" Луческу (не) покидает Динамо, 3-й "большой измене" быть - румынские СМИ зря отправили в отставку

blog_ava
Олимпик покинули еще два ключевых исполнителя
00:25
1424
Теги
Мир Дмитрий Дмитрий Чигринский АЕК Афины АЕК Афины Украинцы за рубежом
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Луческу покинул Динамо, – СМИ
    Україна — 27 июль52228 Луческу покинул Динамо, – СМИ
9
час
:
8
мин
Черноморец
19:00
Балканы
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук