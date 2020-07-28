"Не хочу менять команду ради цифр в контракте": Чигринский – о новом соглашении с АЕКом

"Я очень рад, что мы продолжаем творить историю. Горжусь тем, что являюсь членом этой команды. У меня не было никаких мыслей о том, чтобы что-то менять. Я смотрю в будущее и надеюсь, что мы сможем достичь высоких целей.

Я с нетерпением жду следующего сезона. Считаю, что футбол, в который мы играли, и результаты, которые мы показывали в концовке чемпионата, дают нам оптимизм на грядущий сезон.

Чигринский официально подписал новый контракт с АЕКом

В моей карьере не было много команд, потому что каждая становится моей семьей. Я не хочу просто менять команды ради цифр в контракте. Когда ты приходишь и чувствуешь себя частью семьи, тогда ты становишься чем-то важным", – цитирует Чигринского официальный сайт АЕКа.

Напомним, греческий клуб переподписал контракт с Чигринским еще на один сезон. Дмитрий выступает за АЕК с лета 2016 года. За четыре сезона сыграл за "желто-черных" 101 матч во всех турнирах, забив 5 голов, и стал чемпионом Греции в 2018 году.

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