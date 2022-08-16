Кар'єра півзахисника збірної України в Серії А підходить до завершення. Руслан Маліновський перейде в інший клуб.

Відхід Руслана Маліновського з Аталанти – справа найближчих днів. Після трьох сезонів у Бергамо 29-річний хавбек збірної України продовжить кар'єру в іншому клубі.

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Руслан зрозумів, що в сезоні 2022/23 він не буде першою опцією Джан П'єро Гасперіні на своїй позиції. Українець хоче отримати гарантії ігрового часу та більше свободи на полі.

Наразі найактивнішим претендентом на Маліновського є Ноттінгем Форест, який веде перемовини з Аталантою та агентами футболіста. Цікаво, що напередодні з'явилася інформація, що Руслан не хоче переходити в цей клуб, позаяк має привабливіші варіанти в АПЛ та чемпіонаті Франції.

"Майбутнє Маліновського все далі і далі від Бергамо. Його продаж близько", – підсумовує Tutto Atalanta.

Відповідно, виїзний матч проти Сампдорії в першому турі Серії А 2022/23, ймовірно, став останнім для Руслана у футболці Аталанти. Українець вийшов на заміну наприкінці гри і віддав гольову передачу.

За три роки в команді Гасперіні Маліновський зіграв 129 матчів, забив 29 голів і 27 разів асистував партнерам. Його контракт з італійським клубом чинний ще рік, а бергамаски просять за нього 20-22 мільйони євро.

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