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"Не грати цілий рік – катастрофа": Шевченко рятував Луніна навіть в часи провальних оренд

23:14 327 Читать на русском
"Не грати цілий рік – катастрофа": Шевченко рятував Луніна навіть в часи провальних оренд
Андрій Лунін / Сайт УАФ

Голкіпер Ов'єдо Андрій Лунін підкреслив важливість довіри з боку головного тренера збірної України Андрія Шевченка.

"Шевченко допоміг мені і продовжує допомагати мені залишатися впевненим. Коли я не грав за Вальядолід, він продовжував викликати мене в збірну, розраховував на мене у товариських матчах.

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Не грати цілий рік – це катастрофа, тому його підтримка дуже допомагала. Одна з моїх цілей – бути номером один в збірній, і для цього вам потрібно грати за свій клуб. Ов'єдо вселив у мене велику впевненість, я сподіваюся, що це спрацює для мого майбутнього", – сказав Лунін в інтерв'ю AS.

Нагадаємо, голкіпер Ов'єдо у 2019 році провів за збірну України два матчі – спаринги проти Естонії та Нігерії.

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Теги
Андрій Шевченко Андрій Шевченко Українці за кордоном Іспанія Збірна України Ов'єдо Ов'єдо Андрій Лунін Андрій Лунін
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