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Лунін зізнався, що наступний сезон розраховує провести в Реалі

25 травня 22:24 208 Читать на русском
Лунін зізнався, що наступний сезон розраховує провести в Реалі
Андрій Лунін / Фото Ов'єдо

Український голкіпер Ов'єдо Андрій Лунін поділився майбутніми планами.

"Будемо битися до останнього матчу. Повинні закінчити те, що почали. Я повинен показати свій рівень на полі і досягти результату з Ов'єдо.

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Моє майбутнє? Багато чого буде залежати від Реала. Сподіваюся, ми добре закінчимо сезон і не вилетимо.

Чи бачу себе в Реалі наступного сезону? Я кожен день до цього готуюся. Зроблю все, що від мене залежить", – розповів Лунін для офіційного сайту Ов'єдо.

Нагадаємо, контракт 21-річного українця належить мадридському Реалу. Після 31-го туру Сегунди Ов'єдо розташувався на 17-й сходинці.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Ов'єдо Ов'єдо Андрій Лунін Андрій Лунін Українці за кордоном
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