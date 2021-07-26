"Я ніколи не розмовляв з Пепом Гвардіолою. Не думаю, що він взагалі знає, що мене купили. Але в Манчестер Сіті повинні були стежити за моїми виступами в оренді.

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Мій перехід в Спортінг? Зараз я нічого не можу сказати вам. Зазначу лише те, що наступного тижня все вирішиться", – цитує Порро Squawka.

У 2019-му Сіті придбав Педро за 11 млн євро у Жирони, але захисник провів останні два роки в орендах (Вальядолід, Спортінг). Наразі, 21-річний іспанець близький до чергової оренди у лісабонський клуб.

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