"Я никогда не разговаривал с Пепом Гвардиолой. Не думаю, что он вообще знает, что меня купили. Но в Манчестер Сити должны были следить за моими выступлениями в аренде.

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Мой переход в Спортинг? Сейчас я ничего не могу сказать вам. Отмечу лишь то, что на следующей неделе все решится", – цитирует Порро Squawka.

В 2019-м Сити приобрел Педро за 11 млн евро у Жироны, но защитник провел последние два года в арендах (Вальядолид, Спортинг). Сейчас 21-летний испанец близок к очередной аренде в лиссабонский клуб.

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