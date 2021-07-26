"Не думаю, что Гвардиола вообще знает о моем трансфере", – защитник Манчестер Сити готовится к очередной аренде
Игрок Манчестер Сити Педро Порро в шутливой форме оценил свои перспективы попасть в главную команду "горожан".
"Я никогда не разговаривал с Пепом Гвардиолой. Не думаю, что он вообще знает, что меня купили. Но в Манчестер Сити должны были следить за моими выступлениями в аренде.
Гвардиола попрощался с мечтами о трансфере Кейна
Мой переход в Спортинг? Сейчас я ничего не могу сказать вам. Отмечу лишь то, что на следующей неделе все решится", – цитирует Порро Squawka.
В 2019-м Сити приобрел Педро за 11 млн евро у Жироны, но защитник провел последние два года в арендах (Вальядолид, Спортинг). Сейчас 21-летний испанец близок к очередной аренде в лиссабонский клуб.
Новий претендент на Ярмоленка, ризик Зінченка – що чекає лідерів України на старті АПЛ 2020/21 і як це вплине на збірну