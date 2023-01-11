Журналіст The Telegraph Метт Лоу висловився щодо зацікавленості Челсі у послугах Мудрика. На його думку, вона не така серйозна, як повідомляється.

"Наскільки я зрозумів, зацікавленість у Мудрику на цю мить є більш дослідницькою. Челсі хоче знати, яка угода є з Мудриком, на просунутій стадії у переговорах з Арсеналом він чи ні. Вони хочуть знати, яка ціна питання.

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Я думаю, що запитувана ціна становить приблизно 88 мільйонів фунтів стерлінгів. Не думаю, що Челсі має намір коли-небудь пропонувати за нього 88 мільйонів фунтів", – цитує журналіста Metro.

Нагадаємо, "сині" вже нібито вибули з боротьби за Михайла. Тепер лише Арсенал веде перемовини з Шахтарем щодо зимового переходу.

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