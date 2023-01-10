Труднощі в підписанні Михайла Мудрика з Шахтаря змушують "канонірів" шукати інші варіанти.

Українець є пріоритетом Арсенала на зимове трансферне вікно, але "каноніри" мають сенсаційний план Б – Еден Азар з Реала, стверджує mediafoot.

Мудрик зароблятиме в Арсеналі більше, ніж капітан команди – журналіст розкрив деталі узгодженого контракту

Бельгієць все ще має попит в Англії попри свій провал в Мадриді. Боси Арсенала вже звертались до "вершкових", аби уточнити умови можливого трансферу.

У цьому сезоні Азар провів 7 матчів за Реал у всіх турнірах (296 хвилин загалом), записавши до свого активу гол та асист.

Мудрик і Циганков подають приклад Довбику та ще чотирьом топ-талантам – що відбувається?