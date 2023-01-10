Арсенал знайшов зіркову альтернативу Мудрику в Реалі
22:15 - Читать на русском
Труднощі в підписанні Михайла Мудрика з Шахтаря змушують "канонірів" шукати інші варіанти.
Українець є пріоритетом Арсенала на зимове трансферне вікно, але "каноніри" мають сенсаційний план Б – Еден Азар з Реала, стверджує mediafoot.
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Бельгієць все ще має попит в Англії попри свій провал в Мадриді. Боси Арсенала вже звертались до "вершкових", аби уточнити умови можливого трансферу.
У цьому сезоні Азар провів 7 матчів за Реал у всіх турнірах (296 хвилин загалом), записавши до свого активу гол та асист.
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