"Мессі дебютував у Лізі чемпіонів у поєдинку проти Шахтаря в 2004 році. З того часу ми зустрічалися 9 разів. Ми завжди вітаємося один з одним, тиснемо руку. Я крикнув йому: "Лео!", після чого підійшов і поговорив.

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Про що ми розмовляли? Я сказав: "У мене вдома є футболка знаменитого Пеле. Я хочу, щоб поруч із нею була твоя". Він жестом запропонував повісити її на стіну, після чого сказав мені: "Ти – надзвичайно сильна людина". Ми дуже поважаємо один одного, це нормально у світі спорту. Що Мессі мав зробити в тій ситуації? Повернутися спиною?" – цитує тренера Динамо Digi Sport.

Нагадаємо, Барселона здолала киян з рахунком 2:1. Після першого кола групового турніру ЛЧ підопічні Луческу набрали одне очко та посідають 3 місце квартету, випереджаючи Ференцварош завдяки кращій різниці голів.

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