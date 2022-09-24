"Важко критикувати гру, оскільки у нас було більше володіння м'ячем, більше ударів, більше ударів у площину воріт. Особисто я думаю, що цей виступ був кроком у правильному напрямку, але я цілком розумію, що через результат зовнішня реакція буде іншою.

Італія – Англія – 1:0 – відео гола та огляд матчу, який викинув британців з еліти Ліги націй

Справді важко пояснити, чому ми не забиваємо. Ми потрапляємо у потрібні зони. У нас часто були моменти, коли просто забракло якості з останнім пасом. Я розумію, що фанати реагують на результат. Це цілком зрозуміло. Ми завжди хочемо показати виступ, яким будуть задоволені фанати. Буде багато галасу, але довкола мене, і це абсолютно нормально. Моя робота – витримувати цей тиск за гравців", – цитує Саутгейта сайт УЄФА.

Додамо, що Англія вже за тур до фінішу втратила шанси на збереження прописки в еліті Ліги націй. "Три леви" у 5 матчах набрали 2 очки з жалюгідною різницею 1:7 (Кейн забив лише з пенальті). Англія і Сан-Маріно – єдині 2 команди турніру, які досі не мають жодного гола з гри.

Англія достроково вилетіла з еліти Ліги націй, зазнавши поразки від Італії – "три леви" досі не виграли жодного матчу