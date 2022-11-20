"Хочеться сказати, що це прикра поразка для нас, на мій погляд. Все ж таки гра була більше нічийна. Але перемогла Ворскла, і я вітаю їх з перемогою. Щодо матчу – то одна, то інша команда володіла перевагою. Ми створювали моменти в достатній кількості, щоб уникнути поразки. Нічого, будемо готуватися до наступних турів.

Колос – Ворскла – 1:2 – відео голів і огляд скандального матчу

Андрій Богданов? Він готовий на певний час, але було видно, що в кінці матчу він вже просідав і, мабуть, потребував заміни. Здавалося, що батарея розрядилася, але він брав м'яч і знову створював чисельну перевагу, робив різницю на футбольному полі. Тому він дограв до кінця, хоча ще не готовий грати всі 90 хвилин.

Поле? Хочеться подякувати працівникам клубу, які підготували це поле. Для тих погодних умов поле було ідеальним. Не було ні калюж, ні багнюки. Так, поле було в'язким, але загалом був досить гарний газон, він не завадив командам грати у футбол", – сказав Вишняк на пресконференції.

Поразка опустила Колос з 18 очками на 8 позицію у турнірній таблиці. Ворскла ж піднялась на 6 сходинку УПЛ, набравши 18 залікових балів.

Ворскла на останніх хвилинах вирвала перемогу в Колоса – пенальті, гол-примара і подвійний ювілей Скрипника