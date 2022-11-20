"Хочется сказать, что это досадное поражение для нас, на мой взгляд. Все же игра была более ничейная. Но победила Ворскла, и я поздравляю их с победой. Что касается матча – то одна, то другая команда владела преимуществом. Мы создавали моменты в достаточном количестве, чтобы избежать поражения. Ничего, будем готовиться к следующим турам.

Колос – Ворскла – 1:2 – видео голов и обзор скандального матча

Андрей Богданов? Он готов на определённое время, но было видно, что в конце матча он уже проседал и, видимо, нуждался в замене. Казалось, что батарея разрядилась, но он брал мяч и снова создавал численное преимущество, делал разницу на футбольном поле. Потому он доиграл до конца, хотя еще не готов играть все 90 минут.

Поле? Хочется поблагодарить работников клуба, которые подготовили это поле. Для этих погодных условий поле было идеальным. Не было ни луж, ни грязи. Да, поле было вязким, но в целом был довольно хороший газон, он не помешал командам играть в футбол", – сказал Вишняк на пресс-конференции .

Поражение опустило Колос с 18 очками на 8 позицию в турнирной таблице. Ворскла же поднялась на 6 строчку УПЛ, набрав 18 зачетных баллов.