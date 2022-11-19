Рахунок на 30-й хвилині відкрили полтавці. Таулант Сефері у дотик технічно поклав м'яч у дальній кут. Ще до перерви Колос міг відігратися. Болбат влучив у поперечину, від якої м'яч відлетів у лінію (а, можливо, і за лінію воріт). VAR на матчі не було, арбітр взяття воріт не зафіксував.

Ворскла на останніх хвилинах вирвала перемогу в Колоса – пенальті, гол-примара і подвійний ювілей Скрипника

У другому таймі підопічні Ярослава Вишняка відігралися. Допоміг пенальті, який реалізував Мілько. Але останнє слово було за Ворсклою – Степанюк вдало зіграв на добиванні і приніс полтавцям три очки.

Перемога у день 53-річчя Віктора Скрипника принесла Ворсклі 18 очок і шосту сходинку турнірної таблиці УПЛ, Колос з 16-ма пунктами опустився на восьмий рядок.