Новим технічним директором Кривбаса став екс-гравець криворіжців Віталій Павлов, повідомляє офіційний сайт клубу. Він завершив кар'єру футболіста у 2023 році, а останнім його клубом став Інгулець.

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А головним менеджером Кривбаса стане Олексій Таргонський, який паралельно обіймає ту саму посаду в збірній України. У клубі Таргонський займатиметься плануванням, координацією та контролем клубних процесів.

Додамо, що Кривбас наразі очолює турнірну таблицю УПЛ, маючи в активі 20 очок. Відрив від другого місця становить лише 1 пункт.

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