"Во всех своих интервью Мармазов пафосно заявляет, что, мол, из Шахтера он ушел сам, а не его с позором выгнали. Что, мол, он "из-за идеи" ушел, что-то рассказывает про "цивилизационный выбор" и другой бред. Но это не так.

Мармазова с позором выгнали из Шахтера! И причина всему – бухло и неадекватность Мармазова. А дело было так: в туре, кажется, по Бразилии, в одной из гостиниц Мармазов в компании (пока не будем других вспоминать) нажрался виски и начал буянить. Бросался с кулаками, и даже несколько раз ударил переводчика ФК Шахтер.

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На эти крики в номере отеля среагировал бразильский парень, постучался в номер и попросил не буянить. На что этот бразильский мальчик получил несколько ударов от бухого Мармазова.

Но дело в том, что бразильский мальчик оказался не просто мальчиком, а представителем Организационного комитета (принимающей стороной) матчей ФК Шахтер в Бразилии.

Скандал вышел знатный. Замять Шахтеру это еле-еле получилось.

После этого Мармазов уходит на больничный на 10 дней. Но даже после этого у него не хватает ума/чести/духа (ой, о чем это я) уйти самому. На больничном он пишет слезное письмо президенту Шахтера Ахметову, что, мол, батя, прости холопа. Но скандал велик, и Ахметов ему даже не отвечает. После этого Мармазова выгоняют пинком под зад с должности пресс-секретаря Шахтера. А потом, как вы уже знаете, он начинает всем рассказывать, какой он идейный, что во Львове он не мог, и как ему было тяжело.

Но правда в том, что если бы не тот залет по-пьяни, то работал бы и дальше Мармазов в украинском ФК Шахтер Донецк, и жил бы и дальше в бандеровских Львове и Киеве, получал бы зарплату в долларах и писал бы на официальный сайт Клуба благодарности ВСУ от Шахтера и смиренно брал бы интервью у АЗОВцев, которые сейчас открывают матчи.

До этого упомянутого "синего" залета все Мармазова во Львове устраивало: и вышиванки, и улица Бандеры. Это в России он уже придумал легенду об "идейности", надеясь устроиться получше. Но не помогло", – написал Виталий Овчаренко в Facebook.

Напомним, Руслан Мармазов известен своими пророссийскими взглядами. В частности, он поддерживал так называемую "ДНР," а в 2015 году уехал в РФ. Ранее бывший пресс-атташе Шахтера утверждал, что его никто не увольнял, а донецкий клуб он покинул по собственному желанию "под давлением политической ситуации". В частности, Мармазов заявлял, что жить в Киеве или Львове ему не нравится – он предпочитает Москву, Донецк или Крым.

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