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Назарина зізнався, що міг залишитися у Європі

17:51 222 Читать на русском
Назарина зізнався, що міг залишитися у Європі
Єгор Назарина / фото: ФК Карпати

Півзахисник Карпат Єгор Назарина розповів, чому повернувся з Європи до УПЛ.

"Чому повернувся з Бельгії до України? Так склались обставини. Були пропозиції в Європі, але не вийшло домовитись. Можливо, зараз це на краще, щоб теж отримати досвід в УПЛ. Але я хочу прогресувати, щоб в майбутньому знову спробувати свої сили в європейському клубі.

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Думаю з Карпат можна потрапити на олівець тренерам збірної України. Чому ні? У нашій команді був такий приклад – Мар'ян Швед. Головне, прогресувати рости в майстерності і домагатися хороших результатів. Якщо у всієї команди буде виходити, то і ми будемо рости і більше зможемо бути на очах у тренерів збірної", – поділився Назарина в коментарі Команда№1.

Зазначимо, що в цьому сезоні 22-річний футболіст зіграв 7 матчів в УПЛ, у яких забив 3 голи.

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Карпати Карпати Україна Україна Єгор Назарина Єгор Назарина Мар'ян Швед Мар'ян Швед
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