Назарина зізнався, що міг залишитися у Європі

Півзахисник Карпат Єгор Назарина розповів, чому повернувся з Європи до УПЛ.

"Чому повернувся з Бельгії до України? Так склались обставини. Були пропозиції в Європі, але не вийшло домовитись. Можливо, зараз це на краще, щоб теж отримати досвід в УПЛ. Але я хочу прогресувати, щоб в майбутньому знову спробувати свої сили в європейському клубі.

Назарина – найкращий гравець 14-го туру УПЛ

Думаю з Карпат можна потрапити на олівець тренерам збірної України. Чому ні? У нашій команді був такий приклад – Мар'ян Швед. Головне, прогресувати рости в майстерності і домагатися хороших результатів. Якщо у всієї команди буде виходити, то і ми будемо рости і більше зможемо бути на очах у тренерів збірної", – поділився Назарина в коментарі Команда№1.

Зазначимо, що в цьому сезоні 22-річний футболіст зіграв 7 матчів в УПЛ, у яких забив 3 голи.

"Вони припинили платити – я припинив забивати": форвард легендарного клубу Швейцарії звинуватив Волинь у заборгованості