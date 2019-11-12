"Вони припинили платити – я припинив забивати": форвард легендарного клубу Швейцарії звинуватив Волинь у заборгованості

Інтерв'ю "Футбол 24" із Даніелем Суботічем, 30-річним швейцарським нападником, який у сезоні 2012/13 виступав за Волинь.

– Привіт! Перш за все – розкажи, де ти зараз та які твої успіхи?

– Я граю за найтитулованіший клуб Швейцарії – Грассхоппер. Втім, цюрихці зараз виступають не у Суперлізі, а у Челлендж-лізі, тобто другому за силою дивізіоні швейцарського футболу. Звісно, ми маємо плани повернутися. У мене наразі чотири м'ячі у дев'яти матчах, але хочу забивати ще більше.

– Ти пограв у великій кількості країн упродовж своєї кар'єри: Бельгія, Англія, Італія, Румунія, Україна, Азербайджан, Кувейт, Молдова, Південна Корея, Казахстан, Швейцарія. Скількома мовами ти володієш?

– Я можу вільно спілкуватися шістьма мовами. Стосовно інших мов тих країн, у яких я грав, то звідусіль можу згадати щонайменше по кілька слів.

– Українською також?

– Авжеж! Моя українська – на високому рівні.

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– Ти переїжджав до Волині з чемпіонату Румунії разом із двома іншими представниками цієї ліги – Валентіном Ілієвим та Еріком Бікфалві. Пригадуєш це?

– Так, я познайомився з ними ще у Румунії. Вони грали за Стяуа, а я – за Тиргу-Муреш. Упродовж кар'єри у Луцьку найбільше спілкувався саме з Валентіном та Еріком. Ми тоді постійно грали разом в основі та достатньо успішно почали чемпіонат.

– Що скажеш стосовно гумору у Волині? Хто був найвеселішим?

– Це точно капітан – Сергій Сімінін. Він був справжнім веселуном і постійно жартував.

– Матчі з яким клубом тобі запам'яталися в Україні найбільше?

– Однозначно Шахтар – насправді найсильніший клуб в Україні.

– Легіонери Волині часом скаржилися на умови у Луцьку. А ти?

– Стосовно футбольної інфраструктури все було гаразд, але у фінансовому плані це була катастрофа.

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– Твій старт за Волинь виявився достатньо успішним: три м'ячі у восьми матчах. Згодом твоя результативність впала. Чому?

– Бо вони просто припинили мені платити.

– Волинь досі тобі винна?

– Так, саме через заборгованість я покинув клуб після першого ж сезону. Вони до цього дня не розрахувалися зі мною у повному обсязі.

– Чи стежиш за виступами Волині зараз?

– Ні. Втім хотів би подякувати вболівальникам із Луцька. Вони залишаються одним із позитивних спогадів про часи моїх виступів за Волинь.

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