Назарина признался, что мог остаться в Европе

Полузащитник Карпат Егор Назарина рассказал, почему вернулся из Европы в УПЛ.

"Почему вернулся из Бельгии в Украину? Так сложились обстоятельства. Были предложения в Европе, но не получилось договориться. Возможно, сейчас это к лучшему, чтобы тоже получить опыт в УПЛ. Но я хочу прогрессировать, чтобы в будущем снова попробовать свои силы в европейском клубе.

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Думаю из Карпат можно попасть на карандаш тренерам сборной Украины. Почему нет? В нашей команде был такой пример – Марьян Швед. Главное, прогрессировать расти в мастерстве и добиваться хороших результатов. Если у всей команды будет получаться, то и мы будем расти и больше сможем быть на виду у тренеров сборной", – поделился Назарина в комментарии Команда№1.

Отметим, что в этом сезоне 22-летний футболист сыграл 7 матчей в УПЛ, в которых забил 3 гола.

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