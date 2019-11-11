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Назарина – найкращий гравець 14-го туру УПЛ

13:10 209 Читать на русском
Назарина – найкращий гравець 14-го туру УПЛ
Єгор Назарина / ФК Карпати

Українська Прем'єр-ліга назвала ім'я найкращого гравця 14-го туру Favbet Ліги.

15’ В'ячеслав Чурко
55’ Дмитро Мишньов
 
Єгор Назарина 59’
Єгор Назарина 90+4’
15’ В'ячеслав Чурко
55’ Дмитро Мишньов
59’ Єгор Назарина
90+4’ Єгор Назарина

Після опитування фахівців, які входять до експертної ради УПЛ, найкращим гравцем 14-го туру визнаний півзахисник Карпат Єгор Назарина.

Маріуполь – Карпати – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, у звітному турі "зелено-білі" врятували нічию у матчі проти Маріуполя (2:2), а Назарина відзначився двома забитими голами.

Зазначимо, що в цьому сезоні 22-річний футболіст зіграв 7 матчів в УПЛ, у яких забив 3 голи.

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Єгор Назарина Єгор Назарина Маріуполь - Карпати Карпати Карпати
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