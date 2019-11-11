Назарина – найкращий гравець 14-го туру УПЛ

Україна — 14:00 2503
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"Сало в Бразилії", хто принизив фанів Динамо, або Яка світла пляма расистського скандалу з Тайсоном: реакція соцмереж
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Мораєс не зіграє за збірну України проти Естонії та СербіїУкраїна — 13:37 761
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"Тайсона можна зрозуміти": Шахтар переміг заслужено, або Що загрожує Динамо через расизмУкраїна — 12:30 7415
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Шахтар – Динамо: відео скандального епізоду за участю Тайсона, який постраждав від проявів расизмуУкраїна — 10:51 7122
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Тайсон – про скандал у матчі з Динамо: Мої сльози були від обурення – у футболі має бути більше повагиУкраїна — 08:26 11034