"Мужики" выторговали за своего капитана немалую сумму и серьезное усиление.

Как известно, в последний день трансферного окна Шахтер достиг согласия с Зарей и подписал капитана луганцев Егора Назарину.

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По информации ТаТоТаке, в общей сложности сделка стоила донецкому клубу почти 2 млн долларов. Кроме денег, Заря получила также усиление в виде двух игроков Шахтера. В частности, команду Патрика ван Леувена пополнили защитник Игорь Кирюханцев и голкипер Никита Турбаевский.

Напомним, переговоры по трансферу Назарины в Шахтер шли уже давно – хорватский наставник "горняков" Игор Йовичевич видел в нем потенциальную замену Тарасу Степаненко.

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