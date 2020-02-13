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Назарина: Карпаты приложат максимум усилий, чтобы подняться как можно выше

19:28 19 Читати українською
Назарина: Карпаты приложат максимум усилий, чтобы подняться как можно выше
Егор Назарина / фото ФК Карпаты

Полузащитник львовских Карпат Егор Назарина рассказал о подготовке к весенней части чемпионата Украины.

"Прежде всего, сборы предоставили возможность удачно подготовиться к весенней части УПЛ в физическом и тактическом плане. Тем более, что условия пребывания нашей команды в Турции действительно прекрасные.

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Считаю, что на 90% мы уже готовы, но у нас тут еще две тренировки и игра, поэтому к поединку против СК Днепр-1 будем готовы на все 100%. Каждый матч здесь был по своему тяжелым, ведь играли под нагрузкой. Перед встречами имели по две тренировки, поэтому вполне естественно, что присутствовала определенная усталость.

Всегда приятно играть во Львове при поддержке собственных болельщиков, поэтому очень хорошо, что волей календаря мы первый официальный матч в 2020 году проведем именно на родном стадионе Украина. Тем более, что эта встреча будет для нас сверхважной, несмотря на неудачные результаты в осенней части УПЛ. Мы приложим максимум усилий, чтобы подняться как можно выше в турнирной таблице", – цитирует Назарину пресс-служба Карпат.

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