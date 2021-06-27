Амстердам вже попрощався з Євро-2020, але Нідерланди продовжують свій вояж по турніру. На стадії 1/8 фіналу команда Франка де Бура завітає до Будапешта, де зустрінеться зі збірною Чехії – переможець пари у чвертьфіналі вийде на Данію. Фаворит очевидний, але варто не забувати, що "ораньє" з 2004-го не проходили перший раунд плей-офф чемпіонату Європи. Саме в той рік чехи дійшли до півфіналу.

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Від Нідерландів на нинішньому форумі не очікували нічого хорошого. Франк де Бур і до приходу в збірну мав реноме нездари, а рівень гри його підопічних перед Євро відверто розчаровував – іноді він взагалі шокував. Фани пов'язували проблеми з відходом від "священної" схеми 4-3-3, про повернення якої благали навіть за допомогою літаків, але коуч залишився вірним своїм 3-4-1-2. Провал "ораньє" усім здавався неминучим.

Втім, не все сталося, як гадалося. Збірна катком проїхалася по групі, ставши найбільш результативною командою (8 голів) і створивши 14 явних гольових нагод (стільки ж лишень у Іспанії). Сумарна гострота створених з гри моментів склала 6,8 xG (лідер Євро). Крім того, нідерландці провели найбільшу кількість успішних обіграшів на дриблінгу (74, 52,7%) й стали третіми за числом дотиків у чужому штрафному (98). Однозначно, Нідерланди у перших трьох турах стали найяскравішим і найагресивнішим колективом чемпіонату Європи-2020.

Надзвичайно потужно "ораньє" виглядають при грі без м'яча. За кількістю успішних пресинг-дій на чужій половині ця команда стала найкращою на груповому етапі (160 дій) – такий шалений тиск не витримала навіть Австрія, яка була однією з найсильніших у цьому компоненті. Втім, ключовим фактором успіху Нідерландів є уміла позиційна робота при володінні й шикарне використання сильних сторін лідерів – Депай працює по всьому фронту атаки, де Йонг ідеально водить м'яч між лініями, Дюмфріс вривається у штрафний тощо. Нічого нового вони не демонструють, але їхня робота виглядає надзвичайно ефективно.

Проблем у Нідерландів небагато. Передусім варто відзначити, що шалений пресинг "ораньє" не заважав Україні розкатувати хороші позиційні атаки. Так, загалом нас душили, але правильна побудова виходів у контрвипад через глибокі позиції фулбеків та тиск на фланги приносили дивіденди – щоправда, лишень до перерви. Та і Австрія після перехоплень здорово контратакувала підопічних Франка де Бура, хоча у підсумку все завершилось розгромом.

Взагалі, концентрації на весь поєдинок колективу не вистачає. Навіть Північна Македонія протягом певного відрізку гри в Амстердамі виглядала сильно, створивши кілька хороших моментів. Це – шанс для Чехії, однак загалом Нідерланди виглядають надзвичайно потужно.

Від чехів на цьогорічному Євро очікували прориву вже хоча б через циклічність, адже в останні 30 років їхня збірна чергує провальний виступ з надзвичайно успішним. У 1992-му статус чвертьфіналіста Мундіалю не допоміг вийти на Євро-1992, але у 1996-му "народна команда" дісталася фіналу, поступившись німцям через правило золотого голу. На Євро-2000 Чехія не вийшла з групи, але у 2004-му вона прорвалася до півфіналу, програвши грекам. Євро-2008 – третє місце в групі, Євро-2012 – чвертьфінал, Євро-2016 – аутсайдер групи. І ось "пивовари" вже в 1/8 фіналу.

Хороший виступ очікувався не тільки через містичну історію, а і через класний футбол протягом останніх двох років. Зокрема, у відборі до Євро підопічні Ярослава Шилгави перемогли Англію, з Німеччиною вони розписали нічию, а Бельгія відверто відскочила в кваліфікації до ЧС-2022. Перед чемпіонатом Європи, однак, почала наростати тривога, адже два найкращих захисники не потрапили у заявку через травми та дискваліфікації, а воротарі провалили клубний сезон. При цьому команда мала хороший підбір виконавців у атаці, однак головний тренер завжди славився побудовою оборонних блоків у центрі поля.

Втім, усі побоювання фанатів були розвіяні вже у першому турі. Чехія виявилась все тим же міцним колективом, який сміливо й компактно пресингує навіть у матчі проти збірної Англії. Цоуфал і Боржіл все так само тероризують фланги, Соучек продовжує вриватись у карний майданчик з опорної зони, а Шик шикарно замикає високі навіси та забиває з 50 метрів. Загалом, уся ця структура нагадує футбол Славії, що й не дивно – половина польових футболістів є чинними або недавніми гравцями пражан.

Якісна організація дозволила чехам добитись хороших результатів. Шотландію вони били в Глазго з рахунком 2:0, з хорватами вдалося розписати справедливу нічию 1:1, і навіть на Вемблі команда виглядала симпатично – хоча й мінімально програла. Вже хоча б через гол Шика з центру поля виступ на Євро-2020 можна назвати успішним, а зараз ще й шанс прорватись у чвертьфінал з'явився.

Втім, при всіх плюсах, варто визнати сумний факт: Чехія – міцний середнячок, для якого 1/8 фіналу виглядає крайньою межею за будь-якого жеребу. Проблема полягає не у рівні футболістів, а у якості футболу. "Народна команда" виглядала занадто неоднозначно: так, з шотландцями вдалося провести 50 хвилин рівної гри з двома голами, після чого "тартанова армія" притиснула підопічних Ярослава Шилгави – Вацліка обстрілювали з мінімальних дистанцій. З хорватами сильним був лишень перший тайм, а Англії для перемоги навіть не довелося напружуватись.

Чехія критично слабко виглядає у роботі з м'ячем – на Євро-2020 цей колектив не провів жодної передачі врозріз і став найгіршим за кількістю обіграшів на дриблінгу (26). Крім того, не дуже виразно виглядає опорна зона – з появою Голеша ситуація стала стабільнішою, але рівноцінним партнером Соучека його ніяк не назвати. Перепресингувати Нідерланди чехам точно не вдасться, тож залишаються лишень флангові контратаки з подачами на Шика. Виглядає перспективно, але з Англією цей номер вже не пройшов. Словом, Чехії сьогодні буде надзвичайно важко.

Кадрова ситуація

Франк де Бур не може розраховувати на Люка де Йонга. Нападник Севільї травмував коліно і вже покинув табір збірної, однак цю втрату важко назвати важкою – в активі андалусійця всього 10 хвилин на цьогорічному Євро. Інших проблем зі складом у тренерського штабу "ораньє" немає.

Команда Ярослава Шилгави зазнала набагато серйознішої втрати – сьогодні не зіграє Ян Боржіл. Основний лівий захисник збірної Чехії та Славії у матчі проти Англії заробив другу жовту картку на турнірі, отримавши автоматичну дискваліфікацію. На його позиції очікується Алеш Матею, який виступає за Сампдорію. Травмованих же у складі "народної команди" немає.

Орієнтовні склади на матч Нідерланди – Чехія

Нідерланди: Стекеленбург – де Врей, Де Лігт, Блінд – Дюмфріс, де Рон, де Йонг, ван Анхольт – Вейналдум – Вегхорст, Депай

Чехія: Вацлік – Цоуфал, Челюстка, Калас, Матею – Голеш, Соучек – Масопуст, Даріда, Янкто – Шик

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Як показала битва австрійців з Італією, коронувати фаворитів до матчу не варто. Так, Нідерланди сильніші за всіма параметрами, але в 1/8 фіналу Євро починається зовсім інший футбол – тут і суперники впертіші, і розклад не такий простий. Андердогам вже не потрібно рахувати різницю голів і йти вперед навіть за нічийного рахунку. Вони погодяться і на нульову нічию – а такий міцний колектив, як Чехія, цілком здатний на подвиг.

Втім, той же матч Італії показав, що клас, підкріплений топовим рівнем гри, б'є порядок і самовідданість. Нідерланди ж зараз перебувають у топ-3 збірних Європи за всіма атакувальними й пресинг-показниками, а в тактичному плані команда Франка де Бура практично не викликає запитань – у нідерландців практично все здорово, крім концентрації. Букмекери також не бачать, як Чехія може створити сенсацію, виставивши на її перемогу коефіцієнти в районі 6,0.

"Ораньє" значно сильніші за симпатичну, але дуже посередню Чехію. Саме тому варто ставити на впевнену перемогу Нідерландів.

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