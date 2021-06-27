Екс-хавбек Бундесманшафт не чекає жодної відвертої сенсації на цій стадії.

Україна вилетить від шведів, Англія буде у фіналі, але програє чемпіону – штучний інтелект передбачив підсумок Євро-2020

Португалія поступиться Бельгії і втратить титул чемпіона Європи. Маттеус пророкує Україні у матчі зі шведами нульову нічию та виліт після серії пенальті. Також до чвертьфіналу повинні пробитися Іспанія, Франція, Італія, Данія, Нідерланди та Німеччина.

Додамо, що з Данією Маттеус вже вгадав, хоча підопічні Юлманда розгромили Уельс зі значно більшим рахунком – 4:0 замість 2:1 у додатковий час.

Данія стала першим чвертьфіналістом Євро-2020, розбомбивши Уельс у Амстердамі – Дольберг оформив дубль