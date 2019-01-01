Найтитулованіша футбольна ялинка світу – Модріч похизувався новорічним фото

Півзахисник мадридського Реала і збірної Хорватії Лука Модріч на своїх сторінках у соцмережах опублікував фото на фоні новорічної ялинки зі своїми численними трофеями, здобутими у минулому році.

У 2018-му році Модріч отримав "Золотий м'яч" від France Football і ЧС-2018, приз найкращому футболістові планети від УЄФА і ФІФА, трофей найкращому півзахиснику за версією IFFHS, нагороди найкращому хавбеку ЛЧ-2017/18 і Клубного чемпіонату світу.

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